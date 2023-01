Foggia, maltrattamenti e abusi sui pazienti psichiatrici: arrestati infermieri e operatori sanitari

24 gennaio 2023 a

a

a

Venivano picchiati, minacciati e persino abusati sessualmente approfittando dell'età e delle patologie delle loro vittime: 25 pazienti psichiatriche ricoverate nella struttura socio sanitaria Don Uva di Foggia. Per questo motivo 15 operatori sanitari, infermieri e ausiliari sono stati arrestati e altrettanti sono stati raggiunti da misure cautelari (obbligo di dimora e divieto di avvicinamento alle vittime).

Il blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e del Gruppo Tutela della Salute di Napoli è scattato in piena notte: òa complessa ed articolata attività di indagine in questione, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, è stata sviluppata in particolare dai militari del Nucleo Investigativo di Foggia e del NAS del capoluogo ed è iniziata la scorsa estate.

Le investigazioni condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di riscontrare - sotto un profilo allo stato gravemente indiziario - numerosi episodi di violenze ed abusi ai danni complessivamente di 25 persone in condizioni di incapacità o di inferiorità fisica o psichica, ricoverate presso una struttura sociosanitaria-riabilitativa della città.

A seguito degli elementi raccolti dagli investigatori dell’Arma, la Procura della Repubblica di Foggia ha così richiesto ed ottenuto dal GIP del locale Tribunale le misure cautelari coercitive personali eseguite a carico degli indagati, che nei prossimi giorni saranno sottoposti ad interrogatorio di garanzia. Perquisiti oltre ai domicili dei 30 indagati, anche gli uffici ed i locali della struttura sanitaria oggetto di indagini.