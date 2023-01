Papa Francesco ha incontrato Padre Georg. L'udienza in Vaticano

09 gennaio 2023 a

a

a

Un vero e proprio faccia a faccia, quello tra Papa Francesco e padre Georg ricevuto oggi in udienza in Vaticano. Subito dopo la morte del Papa emerito, monsignor Ganswein - segretario personale di Ratzinger - aveva infatti rilasciato dichiarazioni importanti, sia in un'intervista sia nella sua autobiografia - data alle stampe praticamente in concomitanza con i funerali di Ratzinger - che hanno suscitato non poche polemiche.

Tra le frasi che hanno creato più scalpore, c'è la rivelazione fatta da Ganswein in una intervista al Die Tagespot, che la decisione di Papa Francesco di porre una stretta sulle messe in latino "ha spezzato il cuore" di Benedetto XVI. Seguita poi dalla puntualizzazione che quando è stato congedato da Bergoglio da capo della Prefettura della Casa Pontificia si è sentito "un prefetto dimezzato". Tutte informazioni diffuse dopo la morte di Benedetto XVI. Pur non nominandolo esplicitamente, c'è chi ha visto nelle parole pronunciate da Papa Francesco nei giorni scorsi - "Nel silenzio si trova Dio" e "Il chiacchiericcio è un'arma letale" - una sorta di risposta a distanza quelle dichiarazioni.

I contenuti del colloquio di oggi - strettamente privato - non sono stati resi noti. Intanto si fanno ipotesi su quello che sarà il futuro professionale di padre Georg ora che Ratzinger non c'è più. La decisione è nelle mani di Bergoglio: improbabile un pensionamento, avendo solo 66 anni, forse a monsignor Ganswein verrà affidato un incarico episcopale in Germania.