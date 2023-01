Quanti incidenti stradali ci sono in Italia: più morti nel 2022. I dati

Christian Campigli 07 gennaio 2023 a

a

a

Un'emergenza sottovalutata. Un'autentica ecatombe, che miete morti ogni anno, soprattutto tra i giovanissimi. Un tema spesso non considerato dalla politica come meriterebbe. Aumentano nel 2022 gli incidenti stradali rispetto al 2021, ma diminuiscono se confrontati ai numeri che precedono la pandemia.

Nello specifico, a fronte di un incremento dell'incidentalità complessiva del 7,1% (70.554 incidenti contro i 65.852 del 2021), gli scontri mortali (1.362) e le vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8% e del 11,1%, mentre i sinistri con lesioni (28.914) e le persone ferite (42.300) del 8,4% e del 10,6%. Sono numeri impressionanti quelli forniti dalla polizia stradale e diffusi questa mattina dall'agenzia di stampa Ansa. Se paragonati a ventiquattro mesi fa, i dati risultano in diminuzione (-8,3% per gli incidenti mortali e vittime, -9,2% per gli incidenti con feriti e -13,2% persone ferite).

Gli incidenti stradali si verificano per una componente di casualità in una percentuale davvero limitata dei casi. Velocità eccessiva, scarsa attenzione alla strada (a favore di distrazioni provenienti dal proprio cellulare, messaggi o telefonate in particolar modo) e uso di sostanze stupefacenti e di alcool sono le principali cause di sinistri. Proprio per questo, oltre alla repressione, è fondamentale impegnarsi nella formazione. Un compito che la polizia stradale, da molti anni, assolve con estrema puntualità. Basti pensare che, nello scorso anno, sono stati oltre centoquaranta mila i ragazzi incontrati dagli uomini in divisa in occasione dei numerosi interventi di educazione stradale.

Non vanno poi dimenticati altri, importanti numeri, che sottintendono il lavoro quotidiano degli agenti della polizia stradale: sono state 420.816 le pattuglie impiegate nella vigilanza stradale nel 2022, che hanno controllato 1.782.491 persone e contestato 1.438.419 infrazioni.

Le violazioni per eccesso di velocità sono state 421.973, sono state ritirate 30.560 patenti e 40.019 carte di circolazione. I conducenti controllati con etilometri sono stati 415.995, tra questi 13.448 sanzionati per guida in stato di ebbrezza. Quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 1.181. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 957. Sono state infine circa 1,8 le tonnellate di sostanze stupefacenti sequestrate, 91 i veicoli oggetto di riciclaggio sequestrati ed altri 553 individuati.