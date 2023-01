Balneari, aumentano del 25% i canoni minimi delle spiagge. Rivolta della categoria

01 gennaio 2023 a

a

a

Stangata sulle spiagge. Il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato agli Enti competenti la variazione dell’indice ISTAT dei canoni demaniali per l’anno 2023: si tratta di un aumento del 25,15% con il canone minimo di 3.377,50 euro. “È un provvedimento ingiustificato e ingiusto” scrivono in una nota congiunta Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio e Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba-Confesercenti.

"Spiagge libere regno di rifiuti e drogati". Bordata Santanché sul degrado dei litorali

L’aumento viene ritenuto ingiustificato perché è più del doppio dell’indice ISTAT registrato nel 2022 (11,5%) e più del triplo dell’inflazione (8,1%) e perché “esaspera un meccanismo di determinazione dei canoni sbagliato (in quanto non parametrato all’effettiva redditività dell’area oggetto di concessione), e disincentivante rispetto agli investimenti per il potenziamento dei servizi balneari. Già adesso, infatti, c’è chi paga tanto e chi relativamente poco in riferimento a questi doverosi criteri. Senza parlare delle ormai note ingiustizie sui costi economici dei concessionari balneari con l’aliquota IVA al 22% (a differenza di tutte le aziende turistiche per le quali è al 10%), la TARSU sull’intera area (anche laddove e quando è improduttiva di rifiuti), o l’IMU ancorché considerati affittuari”. La voce di protesta di Sib e Fiba si conclude così: “Chiederemo la revoca del provvedimento e, comunque, la sua sospensione in attesa di un opportuno e doveroso riordino dei criteri di determinazione dei canoni che li renda giusti ed economicamente sopportabili”.