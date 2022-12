Covid e Natale 2022, l'allarme del prof Ricciardi: "Conseguenze gravi per bambini e anziani"

16 dicembre 2022 a

"Il Covid non è meno letale dell'influenza". A lanciare l'allarme in tv è il professore Walter Ricciardi che, nello studio di Tagadà venerdì 16 dicembre, spiega come tra coronavirus e influenza stagionale (la peggiore degli ultimi 15 anni) gli italiani debbano non abbassare per nessun motivo la guardia. La conduttrice di La7 Tiziana Panella resta di sasso di fronte alle dichiarazioni del professore ordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell'Università Cattolica: "Non siamo fuori dalla pandemia - evidenzia il medico - Le conseguenze più gravi sono per bambini e anziani".

Covid? Pandemia finita, l'influenza è più letale: la sentenza del virologo

Quasi 7 milioni di italiani non si sono mai vaccinati (e sono quelli, soprattutto se categorie fragili, che rischiano di più). Ma in molti non si sono sottoposti al richiamo della quarta dose e, ora, con la recrudescenza del virus, si teme il picco a Natale. "Il virus sta colpendo soprattutto i bambini" denuncia il medico. "Il Covid che sta circolando non è pericoloso come lo era il Delta perché colpisce le vie respiratorie esterne ma non è meno letale dell'influenza". Nel congedare il suo ospite la conduttrice non può fare a meno della battuta sarcastica: "Non è stato un piacere ospitarla".