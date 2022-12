Milano, i marocchini spaccano tutto: il video della vergogna. Salvini: ripaghino i danni

07 dicembre 2022 a

"Il Marocco elimina la Spagna, così 'festeggiano' a Milano… Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni". Matteo Salvini su Twitter posta il video dei caroselli, caratterizzati da forme di violenza e danneggiamenti, dei tifosi marocchini residenti nel capoluogo lombardo al termine della vittoria agli ottavi di finale dei Mondiali. La questura di Milano è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri in corso Buenos Aires con gli agenti della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri per incanalare oltre mille tifosi festanti che si sono riversati in strada al termine della partita.

Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni. #MaroccoSpagna pic.twitter.com/K5n0MxTtEn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 6, 2022

Trecento tifosi si erano radunati nel pomeriggio in piazza Gae Aulenti per seguire la partita sul maxischermo e altrettanti avevano affollato i locali in Porta Venezia prima di percorrere in festa il corso principale, accendendo fumogeni e congestionando il traffico nell’area circostante. La manifestazione spontanea ha visto un migliaio di persone occupare il manto stradale causando disagi al traffico. Circa 250 tifosi, si sono riversati in piazza Duomo ma non si sono segnalate criticità.

A Verona, invece, tredici persone sono state fermate: tra queste potrebbero esserci gli autori degli agguati che si sono registrati ieri sera ai danni dei tifosi del Marocco che festeggiavano con caroselli di auto la qualificazione ai quarti dei Mondiali. Aggressioni violente contro le auto che transitavano in Corso Porta Nuova, messe in atto utilizzando catene e manganelli. Una donna è rimasta leggermente ferita dalle schegge dei finestrini infranti. Quattro le auto danneggiate. I giovani sono tutti riconosciuti dal personale della Digos scaligera come militanti in gruppi di estrema destra della città.