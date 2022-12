Frana di Ischia, trovato il corpo dell'ultima dispersa

06 dicembre 2022 a

I vigili del fuoco hanno rinvenuto, a Casamicciola Terme, il corpo di una donna. Si tratterebbe, anche se il cadavere deve essere ancora identificato, dell'ultima dispersa della frana che ha colpito l'isola il 26 novembre scorso, la trentunenne Maria Teresa Arcamone.



Frana #Ischia, individuato il corpo senza di una persona nella zona di via Celario. Sale a 12 il numero delle vittime accertate [#6dicembre 14:30] pic.twitter.com/aP8erc4SFd — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 6, 2022

La salma della donna è stata recuperata dai vigili del fuoco nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, dove è confluita gran parte della frana staccatasi dal monte Epomeo. Il corpo è in via di identificazione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ischia. Nei giorni scorsi era stata trovata l'auto della donna.