Ischia, trovati i corpi di altre due vittime della frana. Sono due uomini

Due corpi sono stati individuati a Casamicciola, piccolo borgo di Ischia dove il 26 novembre scorso una frana dal monte Epomeo ha inghiottito o danneggiato 30 case. Un corpo è stato individuato da ricercatori in via Santa Barbara nel giardino di una villetta ai piedi del serbatoio idrico dell’Acquedotto Campano a poche decine di metri da dov’era stata rinvenuta Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della frana, che viveva in via Celario. Per questo i soccorritori sono convinti che si possa trattare del corpo di Salvatore Impagliazzo, il compagno della giovane. Un secondo corpo è nell’area al di sopra dell’abitazione dove i vigili del fuoco ispezionavano i solai alla ricerca dei genitori dei tre fratellini già estratti dal fango nei giorni scorsi. E anche il secondo corpo estratto dai vigili del fuoco appartiene a un uomo.

Le salme, una volta recuperate, saranno trasferite nell’obitorio dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno per i riconoscimenti e le prime ispezioni cadaveriche.