Cassino, mangia hamburger al fast food e finisce in ospedale: cosa c'era nel panino

Alice Antico 23 novembre 2022 a

a

a

Gravissimo episodio a Cassino dove operaio stava semplicemente mangiando un panino quando, ad un certo punto, ha sentito qualcosa di duro e metallico in bocca. In quell’istante l’uomo ha sputato il boccone per capire di cosa si trattasse ed ecco l'amara sorpresa: un chiodino presente nella farcitura del panino gli aveva spezzato un molare. L'operaio si era fermato in un ‘fast food' di una nota catena nella città di Cassino, in provincia di Frosinone, per mangiare qualcosa dopo aver lavorato tutto il giorno. Nella doppia farcitura, mentre addentava il suo ricco panino con hamburger, però, ha trovato due chiodi che sono costati la chiusura del locale.

Il chiodo che ha spezzato il dente all'uomo, peraltro, non era l'unico dentro al panino: infatti, era presente un altro chiodino che era già stato ingerito dall’operaio, come poi hanno scoperto i medici e gli infermieri che l’hanno soccorso e curato. Lanciato l'allarme, il personale sanitario di Ares 118 ha raggiunto l’uomo e lo ha trasportato in ospedale con “codice rosso”. Il povero malcapitato è stato sottoposto ad una tac, grazie alla quale è stato appunto scoperto che un secondo chiodo era già finito nel suo intestino, assieme al resto della cena. Per poterlo rimuovere è stato necessario sottoporre l'uomo ad un urgente intervento chirurgico.

Sul posto, nel locale a Cassino, oltre all'ambulanza che ha provveduto a curare e ad assistere l'uomo, erano presenti anche gli agenti della “Polizia di Stato”, che hanno provato a ricostruire l’accaduto e che, subito, hanno disposto la chiusura del locale in via preventiva e posto sotto sequestro ogni alimento presente nelle cucine e nelle celle frigorifere del ‘fast food’.