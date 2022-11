Terremoto Marche, la scossa causa danni diffusi: le immagini dopo il magnitudo 5.7

Trema la terra in centro Italia dove una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata al largo della costa marchigiana seguita da qualche ulteriore scossa nelle ore successive. Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Terrore per molti cittadini che hanno ripreso e poi postato in rete le immagini della scossa diventate in breve tempo virali. Nelle immagini si vedono soprattutto i lampadari oscillano più o meno vistosamente, poi la ricognizione aerea dell'elicottero Drago VF52 dei Vigili del Fuoco su una clinica privata a Ancona, evacuata precauzionalmente stamattina. Ed ancora i calcinacci nella stazione ferroviaria di Ancona, chiusa al pubblico, infine nella città di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, lievi danni alle abitazioni visibili dalla strada. L'epicentro è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a largo della costa e a 8 chilometri di profondità. Una scossa di terremoto che ha svegliato gran parte degli italiani per la grande paura: non si registrano però danni a persone.