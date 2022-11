Terremoto nelle marche, ecco i collegamenti ferroviari interrotti. Distretti sanitari chiusi nelle Marche

In corso le verifiche sulle linee ferroviarie. Crepe sugli ospedali nelle Marche

La Rfi ha comunicato quali sono i collegamenti sospesi in via precauzionale per i controlli sulla linea Adriatica alla luce del sisma che questa mattina ha colpito la costa marchigiana. Al momento risulta sospesa la circolazione ferroviaria tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico, Nessun treno è fermo in linea. Si stanno verificando le condizioni di sicurezza per attivare eventuali servizi sostitutivi su strada.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico.i

Da questa mattina chiusi al pubblico nelle Marche alcuni distretti sanitari (Pesaro e Ancona) per danni da terremoto in attesa di verifiche. Sugli ospedali sono presenti alcune crepe. Chiusi anche i sottopassaggi nella stazione centrale di Ancona per crepe e calcinacci caduti. Numerose le telefonate giunte al Numero Unico di Emergenza, il servizio è stato appena potenziato dal vicepresidente della Regione Marche, assessore alla Sanità e responsabile del 112, Filippo Saltamartini, per dare risposte più rapide. Da un primo monitoraggio delle segnalazioni non risultano feriti o vittime. Le scuole sono state chiuse a Senigallia e Pesaro.