Ong, Humanity 1 a Catania. Il capitano avverte il ministro Piantedosi: "Non ripartiamo"

06 novembre 2022 a

a

a

Nella notte è approdata a Catania la Ong Humanity 1: "Devono scendere tutti secondo le regole del diritto di asilo" fanno sapere dalla nave. Poi arriva anche la Geo Barents con 572 migranti: "Andremo via solo dopo i soccorsi". Nel porto siciliano la tensione è alle stelle con la Ong tedesca che non ha alcuna intenzione di "obbedire" e avverte il governo italiano sull'intenzione di restare finché non saranno scesi tutti. Dal canto suo il commissario del comune Federico Portoghese fa sapere che la città è disponibile ad accogliere tutti i migranti a bordo: "Attendiamo disposizioni dal Viminale su come muoverci, più di tanto, al momento, non possiamo fare. Da parte dell'amministrazione comunale c'è la disponibilità ad accoglierli" dichiara all'agenzia LaPresse. "Non sono io il capitano, non decido io, ma lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti i migranti che sono a bordo della nave sarebbe illegale, perché sono tutti profughi" denuncia Petra Krischok, portavoce di Sos Humanity. "I primi a sbarcare - conferma - sono stati minorenni e bambini piccoli accompagnati dalle madri. I controlli sono ancora in corso, ma Catania non ci è stato assegnato come porto sicuro".

La tensione sul caso migranti in Sicilia è alle stelle. Mentre 144 migranti sono sbarcati la Ong ripete che è "illegale ripartire fino a quando non saranno scesi tutti". Intanto è stato autorizzato l'attracco anche per la nave di Msf mentre restano in attesa la Ocean Viking e Rise Above. Il segretario del Pd Letta attacca il governo e denuncia lo "sbarco selettivo contrario ai principi di umanità" mentre l'intero Pd tuona contro il ministro dell'Interno: "Piantedosi riferisca in Parlamento" dicono.

La Protezione civile è presente durante le operazioni di individuazione dei soggetti fragili, donne e bambini migranti a bordo della nave della Ong Humanity. In banchina oltre al personale addetto all'ordine pubblico e delle forze dell'ordine, sono operativi i funzionari della Protezione civile del Comune di Catania e del Dipartimento regionale della Protezione Civile.