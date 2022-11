Covid, il primo bollettino settimanale: giù vittime e ricoveri. Le regioni a rischio

04 novembre 2022 a

È stato diffuso dal Ministero della Salute il bollettino settimanale sull'andamento della pandemia che va a sostituire quello quotidiano. Il report conferma la discesa della curva del Covid. Rispetto alla settimana dal 21 al 27 ottobre in quelle dal 28 al 3 novembre i contagi scendono da 220.568 a 165.966. Giù anche il numero delle vittime da 581 a 496. Si fanno meno tamponi, un milione e 110mila contro il milione e 137mila di sette giorni fa. Positivo il bilancio ei ricoverati 271 ricoverati in meno, mentre sono 15 in più quelli nelle terapie intensive.

Nel Lazio sono 2.846 i nuovi positivi, 1.177 meno di ieri mentre i morti sono 6, uno in più i ricoverati nelle terapie intensive due in meno e quelli nei reparti di medicina 12 in più. I casi in quota a Roma sono 1.451. Nessuna Regione è classificata questa settimana a rischio alto, mentre quattro sono a rischio moderato e 17 classificate a rischio basso, evidenzia il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sull'andamento del Covid-19 in Italia.

Le quattro Regioni sopra la soglia di allerta del 15% per l'occupazione dei reparti di area medica da parte dei pazienti Covid sono Umbria (33,5%), Valle d'Aosta (20,9%), Friuli Venezia Giulia (17%) e Liguria (15%). In tutte le Regioni e Province autonome il tasso di occupazione delle terapie intensive rimane invece ben al di sotto della soglia di allerta fissata al 10%.