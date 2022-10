Caro bollette, ora gli operatori staccano subito luce e gas a chi non paga

18 ottobre 2022 a

Il caro bollette ci lascia al freddo e al buio. Non bastasse l'aumento dei prezzi di luce e gas, gli operatori dell’energia hanno intenzione di passare alle maniere forti contro chi non riesce a pagare.

Niente più avvertimenti e invio del sollecito, adesso – secondo quanto denunciato dalle associazioni dei consumatori – si passa subito alla messa in mora dei clienti, con il successivo distacco della fornitura.

Come ricostruito da La Stampa, la procedura avviene in tempi rapidi: dal quarantunesimo giorno dalla scadenza della bolletta non pagata, il taglio delle forniture viene processato direttamente dalla sede del distributore, senza che debba intervenire alcun tecnico.

Il problema dei costi sta mettendo in difficoltà anche i condomini, con importi più che raddoppiati rispetto agli scorsi anni. Questo significa che nei palazzi con sistema di riscaldamento centralizzato le difficoltà si moltiplicano. Il picco dell'emergenza verrà toccato tra dicembre e gennaio, quindi cento giorni dopo la scadenza delle fatture.

Per cercare di avviare delle procedure preventive, per domani 19 ottobre verrà organizzata un’assemblea delle associazioni di consumatori. L'obiettivo della riunione è quello di concordare una serie di proposte da presentare al nuovo governo per fare fronte a un problema enorme che mette in difficoltà milioni di italiani.