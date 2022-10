Gorgonzola ritirato, "rischio listeria". Il lotto via da questi supermercati

17 ottobre 2022 a

È allarme listeria nel gorgonzola. Per la “possibile presenza di listeria monocytogenes”, è stato tolto dagli scaffali un lotto del formaggio Gorgonzola Dolce DOP a marchio Pascoli italiani. Il Ministero della Salute ha comunicato, sul sito ufficiale, di aver disposto il richiamo dal mercato del lotto n.218246252, quello delle confezioni da 300 grammi, “per rischio microbiologico”. Il prodotto è venduto nei supermercati Eurospin.

Il Caseificio Gelmini Carlo, con sede a Besate in provincia di Milano, ha disposto il rientro del prodotto con la raccomandazione “di non consumare il formaggio e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso”.

La vicenda è preoccupante poiché in queste settimane sono stati richiamati in fabbrica molti altri alimenti di largo consumo, quali lotti di wurstel, tramezzini e pancakes. Ma cos’è la listeria monocytogenes? Si tratta di un batterio che provoca l’omonima malattia infettiva (listeriosi). In genere si trasmette attraverso alimenti contaminati e da qualche anno sta diventando un problema di sanità pubblica nei Paesi occidentali.

La patologia è relativamente rara e i sintomi sono gastroenterite con febbre alta che si manifestano poche ore dopo l’ingestione del prodotto contaminato. Nei casi più severi si può verificare endocardite, osteomielite, colecistite, peritonite, meningite, paralisi dei nervi cranici e temporanea perdita della funzionalità motoria. I tassi di mortalità sono più elevati in soggetti fragili come neonati, donne in gravidanza, anziani e immunocompromessi.

G.O.