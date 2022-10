Covid, l'ondata a ottobre. Quali sono le otto regioni a rischio alto

14 ottobre 2022 a

Nuovo balzo in avanti dell'incidenza dei casi di Covid nel nostro Paese, con 504 casi per 100mila abitanti. Aumenta ancora anche l'Rt che si piazza a 1,30 quindi al di sopra della soglia epidemica. Otto le Regioni a rischio alto. È quanto emerge dai dati del monitoraggio della cabina di regia dell'Iss sull'andamento della pandemia in Italia.

"Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva siamo rispettivamente al 10% e al 2,4% quindi registriamo ancora una tendenza all'aumento anche se siamo al di sotto della soglia critica di congestione delle strutture sanitarie", spiega Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute.

Intanto sono 40.580 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Negli ultimi 7 giorni (nella settimana dall'8 al 14 ottobre) ci sono dunque stati 293.222 casi, in crescita dell'8,3% rispetto alla settimana dal 1 al 7 ottobre. I decessi registrati nell'ultimo giorno sono 98: negli ultimi 7 giorni ci sono stati 465 decessi, in crescita del 42,6% rispetto alla settimana precedente. Scende leggermente il tasso di positività che oggi è del 18,74% contro il 21,73% di 7 giorni fa (-13,8%).

Sale il numero delle ospedalizzazioni nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari ci sono oggi 6.540 pazienti, +182 rispetto a ieri. Nelle terapie intensive sono 244 i ricoverati, in aumento di 8 rispetto a 24 ore fa. "Visto l'aumento della velocità di circolazione virale - prosegue Rezza - è bene mantenere comportamenti che siano ispirati alla prudenza ed effettuare le dosi di richiamo dei vaccini, soprattutto per quanto riguarda le persone a maggior rischio, quindi anziani e fragili, in modo da proteggersi dalle conseguenze più gravi della malattia".