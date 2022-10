Mille parole in più per l'italiano: metaverso, avatar e docuserie nel vocabolario

Angela Bruni 13 ottobre 2022 a

Mille parole in più. L'italiano si arricchisce. L'edizione 2023 dello Zingarelli aggiungerà alla «lingua di Dante» mille nuovi vocaboli, appunto. Da «adultizzare» ad «algocrazia» fino a «boomer», «docuserie», «sindemia» e «videoricetta». Non manca, ovviamente il «metaverso», la realtà virtuale dove si può vivere e lavorare attraverso un «avatar». I termini, presi dal parlare comune, non escludono neppure «apprendimento ibrido», «transizione ecologica» e «piedibus». L'aggiornamento della versione digitale del vocabolario della lingua italiana accoglie più di mille tra nuovi lemmi, significati e nuove locuzioni. Parole che raccontano di una realtà in evoluzione verso un mondo più sostenibile che prevede la sostituzione delle fonti energetiche fossili con quelle rinnovabilì, l'implementazione dell'«agricoltura di precisione», che utilizza le più avanzate tecnologie ai fini di una produzione di qualità e una gestione ecosostenibile, dove si troveranno sempre più «biohotel» ed «ecostazioni».

Altri neologismi parlano del cambiamento di atteggiamenti rispetto alla realtà, come l'aggettivo «bioispirato» che indica ciò che è realizzato sul modello di forme e sistemi viventi (un profilo aerodinamico bioispirato al volo degli uccelli) e «piedibus», il servizio di accompagnamento a scuola a piedi di più bambini da parte di adulti secondo un percorso prestabilito, come se fosse un autobus. Scorrendo il vocabolario si può ora trovare la spiegazione di «greenwashing», un ambientalismo solo di facciata, specialmente da parte di un'azienda che vuole presentarsi come ecologicamente responsabile. Altre parole raccontano di un movimento verso abitudini e stili di vita più essenziali, come «decluttering», l'eliminazione del superfluo, e «decumulo», la riduzione progressiva di beni in precedenza accumulati.

E tra le parole che segnalano la diffusione di abitudini, conquista una voce anche «siberino», l'elemento refrigerante a forma di mattonella per borse termiche e frigoriferi portatili. I termini del cambiamento si esprimono anche con la sensibilità verso temi sociali e gruppi di persone specifici. Per esempio, «fat shaming», cioè la derisione di una persona grassa; «adultizzare», che significa far sembrare adulto chi adulto non è. E infine «sindemia», termine che indica la sovrapposizione di un'epidemia a pregresse condizioni generali negative (per esempio la malnutrizione in una popolazione) che ne aggravano necessariamente gli effetti.