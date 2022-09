Napoli, il professore Marcello Toscano trovato morto nel cortile della scuola

28 settembre 2022 a

Riverso a terra in una pozza di sangue in un'aiuola del cortile della scuola. È stato trovato così Marcello Toscano, insegnante di sostegno della scuola media Marino Guarano, a Melito di Napoli, in provincia di Napoli.

Sul corpo l'uomo, ex consigliere comunale di Mugnano, sono state ferite riconducibili a un'arma bianca. L'allarme era scattato nella tarda serata di ieri quando l'uomo non aveva fatto ritorno a casa. È stata la figlia a individuare la macchina del padre nei pressi della scuola. I carabinieri stanno indagando e hanno acquisito diverse immagini delle telecamere presenti in zona.

"Non so cosa sia successo ma potrebbe essere stata una nota a scatenare l'ira di qualche ragazzo o qualche genitore", dice a LaPresse il professor Andrea Cipolletti, che insegna alla scuola 'Melissa Bassi' di Scampia, amico di Marcello Toscano. "Marcello a mezzogiorno ha chiesto a un suo collega di insegnargli a mandare la posizione tramite WhatsApp, probabilmente si sentiva in pericolo", racconta.

Chi lo conosce parla di un uomo normalissimo "un padre di famiglia, prossimo alla pensione", con un sogno "quello di trovare un casolare del Cilento per passare la pensione, il suo sogno è morto un martedì dei fine settembre", racconta ancora a LaPresse il cugino. "È un problema di ordine pubblico. È allucinante nel 2022 che si muoia accoltellato nel cortile di una scuola - prosegue -. Questa questione deve accendere i riflettori sul quadrante di Napoli. Tra l'altro nella stessa scuola ci sono stati comunque dei precedenti", aggiunge facendo riferimento all'accoltellamento avvenuto a maggio ai danni di uno studente 13enne.

"È emergenza sicurezza", denuncia Luciano Mottola, il sindaco di Melito, denunciando una "impotenza conclamata, quella che scaturisce dall'impossibilità di essere numericamente pronto per fronteggiare l'emergenza delinquenziale che attanaglia la mia città e tante altre della cintura di Napoli. Ti senti piccolo piccolo, quasi inerme. Al punto da avere voglia di mollare tutto, ma poi viene fuori l'orgoglio e la volontà di voler lottare per cambiare il destino, apparentemente già segnato, della nostra Melito ed allora lanci un disperato appello a Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli, al fine di ottenere un dispiegamento maggiore di forze dell'ordine sul nostro territorio.

Un'emergenza criminalità che non la si può certamente combattere con i mezzi attualmente a disposizione, ma che deve essere ai primi posti nell'agenda del nascente governo se non si vorrà abbandonare Melito, e tante altre realtà come Melito, al proprio destino".

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi affida a Twitter il proprio sgomento: "Sono sconcertato per la tragica morte del Professor Marcello Toscano, a Melito di Napoli. Mi stringo al dolore della sua famiglia e della comunità scolastica. Chiediamo sia fatta luce al più presto sul drammatico avvenimento". Intanto nessuno è stato fermato ma una persona si trova in caserma dei carabinieri ed è stata sentita dal pm che indaga sulla morte dell'insegnante.