Gelato ritirato dal commercio, i lotti pericolosi del noto marchio

Il famoso marchio di gelato "Häagen-Dasz" finisce nel mirino del Ministero della Salute. I nuovi richiami segnalati sono stati avviati per la presenza di 2-cloroetanolo ha portato il marchio: via dagli scaffali dei supermercati i gelati della famosa marca a base di vaniglia. I gelati sono stati prodotti dallo stabilimento di Tilloy Les Mofflaines, in Francia (con marchio di identificazione FR 62.817.030 CE).

I prodotti interessati dalla contaminazione sono i seguenti: Caramel Attraction, in confezioni da 4×95 ml, con la scadenza 08/03/2023; Favorite Selection, in confezioni da 4×95 ml, con le scadenze 08/03/2023, 10/03/2023, 22/03/2023, 23/03/2023, 25/04/2023, 29/04/2023 e 07/04/2023.