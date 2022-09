Grave lutto per Fabio Liverani, il calcio si stringe al tecnico del Cagliari

20 settembre 2022 a

a

a

Un gravissimo lutto ha colpito il tecnico del Cagliari Fabio Liverani: è morta la moglie Federica. L’ex centrocampista di Viterbese, Perugia, Lazio e Fiorentina e anche della Nazionale, aveva conosciuto la donna da giovanissimo, tra i banchi di scuola. Poi il matrimonio e due figli, Mattia e Lucrezia. Ad annunciare per primo la tragica notizia il profilo twitter del Lecce: "L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre". Subito dopo è arrivato il cordoglio della Lazio. "La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al grande dolore dei figli Mattia e Lucrezia per la scomparsa dell’amata madre", scrive sui social il club biancoceleste.

Anche il Presidente della Lega B "Mauro Balata e le associate della Lega si stringono a Fabio Liverani, ai suoi figli e alla sua famiglia per la prematura scomparsa dell’adorata moglie e mamma Federica". "Il Presidente Santopadre e tutto l’AC Perugia Calcio esprimono il proprio cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie. A lui e ai figli Mattia e Lucrezia un forte abbraccio!", il messaggio del Perugia. Non solo le squadre in cui ha militato. Tutto il mondo del calcio e tantisssimi tifosi hanno espresso vicinanza e cordoglio a Liverani.