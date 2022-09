Alitalia, Luca di Montezemolo e Roberto Colaninno tra i 14 rinviati a giudizio

16 settembre 2022 a

Vanno avanti i procedimenti legali su Alitalia. Il gup di Civitavecchia, Francesco Filocamo, ha rinviato a giudizio 14 imputati e del del responsabile civile Etihad Airways nell’ambito del procedimento per bancarotta fraudolenta e altri reati societari nei confronti degli ex amministratori e sindaci (nel biennio 2014-2016) di Alitalia, dichiarata insolvente nel 2017 e ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Tra loro, anche Luca Cordero di Montezemolo e Roberto Colaninno.

Il processo verrà celebrato di fronte al Tribunale collegiale di Civitavecchia, con prima udienza fissata per il 18 maggio del prossimo anno. Gli attuali commissari straordinari di Alitalia, Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava, difesi dal professor avvocato Roberto Borgogno, sono costituiti parte civile nel processo a tutela dei creditori dell’ex compagnia di bandiera, per ottenere il riconoscimento dei danni derivanti dalle condotte che, secondo l’accusa sostenuta in giudizio dal pm Mirco Piloni, avrebbero provocato il dissesto di Alitalia. La chiamata in corresponsabilità di Etihad Airways si basa in particolare sull’assunto accusatorio - che dovrà appunto essere verificato nel corso del giudizio - che la compagnia aerea emiratina, pur essendo socia di minoranza di Alitalia (con il 49% del capitale), esercitasse su quest’ultima in modo continuativo ed effettivo una decisiva influenza sulla gestione e sul controllo, tale da determinarne le scelte più rilevanti.