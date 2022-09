La nave da crociera più grande del mondo sta per essere rottamata senza aver mai navigato

Luca De Lellis 02 settembre 2022 a

L’imbarcazione più imponente del pianeta sta per essere demolita prima ancora di aver effettuato il suo primo ballo. È quanto sta succedendo alla nave da crociera Global Dream II, gigante marino creato dall’azienda tedesca-Hong Kong MV Werften dal valore di 1,2 miliardi di sterline. Quale sarebbe il motivo di questo incredibile spreco? La società ha dichiarato bancarotta all’inizio dell’anno e sinora nessun compratore si è fatto avanti per acquistare la costruzione. Il viaggio inaugurale, quindi, potrebbe non avvenire mai.

La Global Dream II è una nave di dimensioni spropositate, lunga circa 342 metri, che al suo interno può contare addirittura 20 ponti, nonché un bellissimo parco acquatico all'aperto e un cinema. È parecchio tempo ormai che l’impresa cerca un acquirente che metta a disposizione 900 milioni di sterline per salvarla dalla rottamazione, ma più il tempo passa e più l’eventualità che questo possa accadere è bassa.

Utilizzando un doveroso (quanto triste) condizionale, la Global Dream II sarebbe stata addirittura più capiente rispetto alla Royal Caribbean “Wonder of the Seas”, che detiene ad oggi il record di 6.988 passeggeri ospitabili. Infatti, quella che sarebbe stata la più grande nave da crociera del mondo, avrebbe potuto far viaggiare circa 9.000 persone. Evidentemente la suggestione non basta a convincere un possibile acquirente a sborsare tutti questi soldi. Le speranze sono ormai al minimo e, secondo la rivista tedesca dell'industria crocieristica An Bord, l’imbarcazione è destinata a essere smantellata e svenduta. I motori e alcune parti sono già sul mercato, mentre lo scafo inferiore andrà all'asta per i rottami.