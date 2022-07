Vittorio De Scalzi è morto a 72 anni. Addio al cantante dei New Trolls, Sampdoria in lutto

24 luglio 2022 a

È morto il fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi. Nato a Genova nel 1949, fu autore di successi come Quella carezza della sera e Una miniera. Aveva composto anche per altri interpreti, tra cui Mina, Ornella Vanoni e Anna Oxa. A darne notizia la famiglia sul suo profilo Facebook: «Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ‘Quella carezza della sera’, lui vi ascolterà».

A piangere la scomparsa di De Scalzi è la Sampdoria: il club blucerchiato ha pubblicato sul proprio sito un messaggio di cordoglio per la morte del cantante, grande tifoso della Sampdoria. «Nella stagione di grazia 1990/91 incise, insieme con il fratello Aldo, l’album Il grande cuore della Sud, regalandoci poesie in musica come Forza Doria e, soprattutto, Lettera da Amsterdam», viene ricordato. «Alla moglie Mara, ai figli Armanda e Alberto, al fratello Aldo e a tutta la famiglia De Scalzi le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e della società» la nota della squadra di calcio di Genova.