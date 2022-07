Muore per la legionella dopo una vacanza, scattano le indagini nell'hotel: dove aveva soggiornato

23 luglio 2022 a

a

a

Le indagini sanitarie sono in corso per stabilire il modo in cui un 65enne di Cremona ha contratto la legionellosi, per la quale è morto dopo cinque giorni di agonia all'ospedale Maggiore di Cremona, città di cui era originario. L'uomo con tutta probabilità aveva contratto la legionella durante una vacanza a Ischia, per questo l'Ats Val Padana e l'Asl Napoli 2 Nord stanno cercando di fare piena luce. L'uomo aveva manifestato i primi sintomi due settimane dopo il rientro a casa ed era stato ricoverato in prima istanza all'ospedale di Brescia, poi era sostato trasferito a Cremona dove è deceduto per gli effetti del batterio.

Legionella nell'acqua, torna l'allarme al tribunale di Roma

La legionella è un batterio conosciuto da decenni. È stato isolato nel 1977 dopo che aveva provocato una strage di veterani della American Legion (da qui il nome) che erano riuniti in un albergo di Philadelphia. Si era diffuso attraverso l'impianto di condizionamento dell'hotel. La legionellosi è la definizione delle varie forme patologiche provocate dal batterio - che si può diffondere anche nella rete idrica - tra cui una grave forma di polmonite infettiva.

Epidemia di polmonite a Brescia, il batterio della legionella trasmesso dalle aziende

Per quanto riguarda il decesso del 65enne di Cremona, dopo che è stato accertato che si trattava di legionellosi e che nessuno dei suoi familiari ne era affetto, è stato verificato che in casa il batterio non era presente. Così sono partite le ricerche delle autorità sanitarie nelle strutture alberghiere dove l'uomo aveva soggiornato a Ischia. Per il momento siamo nell'ambito delle ipotesi, perché rilevamenti specifici ancora non stati messi in atto.