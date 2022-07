Marmolada, valanga di ghiaccio travolge gli escursionisti: 6 morti. I video choc: "Si è staccato un pezzo di ghiacciaio"

Ci sarebbero sei morti tra le persone travolte dal crollo di un blocco di ghiaccio sulla Marmolada, a Pian dei Fiacconi, dove un distacco di roccia ha provocato l'apertura di un crepaccio sul ghiacciaio. Il ghiaccio misto a rocce e detriti ha poi travolto numerosi escursionisti divisi in diverse cordate che erano impegnati nella salita. Almeno 15 le persone coinvolte con otto feriti, di cui due risultano in condizioni gravi. Diciotto persone che si trovano sopra l’area del crollo saranno evacuate dal Soccorso alpino. Questi i dati forniti dal 118 del Veneto sull'incidente in montagna di domenica 3 luglio ma il bilancio è ancora provvisorio.

La valanga di neve, ghiaccio e roccia nel suo passaggio ha coinvolto il percorso su cui si trovavano diverse cordate di escursionisti. Al momento sono stati recuperati 8 feriti - 2 trasportati all’ospedale di Belluno, uno più grave a Treviso, 5 a Trento - e purtroppo 6 persone sono state rinvenute senza vita. Non si sa ancora il numero definitivo di alpinisti coinvolti, fanno sapere dal Soccorso Alpino Veneto. Per il rischio di nuovi distacchi, l’elicottero di Trento sta provvedendo alla bonifica dell’area con la Daisy Bell e scongiurare così il più possibile il pericolo per gli operatori. Sul posto gli elicotteri del Suem di Pieve di Cadore, di Dolomiti Emergency di Cortina, di Trento, della Protezione civile della Regione Veneto, dell’Air service center e le stazioni del Soccorso alpino bellunese e trentino.

