Migranti, crescita vertiginosa degli sbarchi e Luciana Lamorgese è sparita. Si infuria Giorgia Meloni

Giorgia Meloni torna ad attaccare Luciana Lamorgese. Lo spunto è arrivato dalle parole di Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore del talk show Dritto e rovescio, che ha segnalato la sparizione del ministro dell’Interno: “Luciana Lamorgese è scomparsa. Approdi saliti del 28,5% in un anno, eppure dal Viminale tutto tace”. Cogliendo l’assist la leader di Fratelli d’Italia è passata nuovamente all’attacco con un post sui propri profili social: “Gli sbarchi aumentano costantemente e al Viminale siede un pessimo Ministro dell’Interno. Arriverà presto il giorno in cui dovranno rispondere delle loro politiche anti-italiane, presentandosi al cospetto dei cittadini in libere elezioni. #BastaSbarchi”.

Gli sbarchi aumentano costantemente e al Viminale siede un pessimo Ministro dell’Interno. Arriverà presto il giorno in cui dovranno rispondere delle loro politiche anti-italiane, presentandosi al cospetto dei cittadini in libere elezioni. #BastaSbarchi pic.twitter.com/Ig7FxD8ooD — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) June 23, 2022

