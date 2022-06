Incidente stradale sull'A1, muoiono due donne. Autosole per ore nel caos

17 giugno 2022 a

Due ragazze sono decedute e altre due sono state trasportate al pronto soccorso in codice rosso dall’elicottero del 118 e ancora altre due sempre in codice rosso in ambulanza in ospedale. È il bilancio, provvisorio, di un incidente avvenuto sull’ autostrada A1 al chilometro 414 in corsia nord, tra Chiusi e Fabro, al confine tra Toscana e Umbria.

L’incidente ha coinvolto almeno 3 mezzi pesanti e 4 o 5 autovetture. Sul posto sono state inviate squadre di soccorso e almeno 24 unità dei vigili del fuoco provenienti da Siena, Terni, Arezzo e Perugia per estrarre i feriti dalle lamiere. L'autostrada è stata chiusa tra Fabro e Chiusi per ore.

