Baby gang? Ci sono in tutta Italia. Il problema dei giovani dilaga

Gianfranco Ferroni 24 maggio 2022 a

Chi ha detto che l'emergenza giovanile è un problema esclusivamente napoletano? Ci pensa sempre Vincenzo De Luca a dare la linea, quando si parla di regione Campania, quella che lui guida. In una diretta social, il governatore ha parlato della «emergenza minori che sta emergendo nella città di Napoli. Abbiamo avuto accoltellamenti, pestaggi: si ripresentano baby gang, voglio dire subito che dobbiamo evitare di farci male con le nostre mani e di considerare questi episodi come tipici di Napoli. Non è così, la delinquenza giovanile esplode in tutte le aree urbane del Paese. Questo non ci esime dal dovere di mettere in campo tutte le iniziative necessarie per tranquillità famiglie e cittadini. È questo il motivo per cui da anni la Regione finanzia un programma bellissimo "Scuola viva" con cui finanzia l'apertura pomeridiana di 480 istituti in tutta la Regione».

