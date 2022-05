Renzo Piano e il piombo dell'Auditorium: la strana idea dei pannelli solari

Gianfranco Ferroni 20 maggio 2022 a

Va bene, non è più un semplice architetto, ora ricopre pure il prestigioso incarico di senatore a vita: però a Renzo Piano qualcuno vorrebbe chiedere di cambiare leggermente il suo progetto romano più famoso, l’Auditorium Parco della Musica, permettendo la sostituzione delle sottili lastre di piombo che coprono la struttura con dei bei pannelli solari, nel nome dell’ambientalismo e del risparmio energetico. Ma nessuno ha il coraggio di dirlo, a Piano: chi si prende questa responsabilità? Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri? Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti?

E soprattutto, un dettaglio da non trascurare: Piano sarà poi d’accordo a rendere ecocompatibile e meno energivora la struttura che ospita l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia? O si arrabbierà per il tentativo di voler modificare la sua opera d’arte romana, dicendo che la proposta non è fattibile? Per ora, tutti rimangono muti. Ma se ne è parlato, in stanze riservate. Anche perché in termini di immagine l’Auditorium avrebbe solo da guadagnarci, grazie a qualche pannello solare.

