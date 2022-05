Surreale a L'aria che tira, Caprarica sbotta con Cremaschi: non stringerà mai la mano della Regina!

11 maggio 2022 a

a

a

Duello a tratti surreali tra Antonio Caprarica, storico corrispondente Rai da Londra, e il sindacalista Giorgio Cremaschi nella puntata di mercoledì 11 maggio de L'aria che tira, il programma di La7. Cremaschi era in collegamento dalla manifestazione pacifista di Roma contro l'invio delle armi all'Ucraina e all'inizio della puntata aveva detto che non avrebbe commentato le parole del giornalista, le cui vedute sulla guerra scatenata dalla Russia sono opposte. Ma poco dopo i due vengono a contatto verbale, con il sindacalista che lancia quello che ritiene il peggior affronto a Caprarica: lasci stare l'Ucraina e ritorni a parlare della famiglia reale britannica.

Il governo mette l'elmetto: 600 soldati al confine, armi pesanti e hi-tech a Kiev. Spunta la lista

Caprarica, come noto, è uno dei massimi esperti italiani delle vicende che gravitano intorno a Buckingham Palace e alla Regina Elisabetta. La reazione alla provocazione del sindacalista è furiosa e si accende un aspro confronto culminato con quella che l'ex volto Rai, evidentemente, considera il peggiore degli insulti. Lei non verrebbe mai invitato dalla Regina Elisabetta, sbotta il giornalista, né tanto meno sarebbe autorizzato a stringere la nobile mano della sovrana, dice in sintesi l'esperto di cose reali. Privilegio che a lui, ovviamente è stato concesso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.