Roma, insulti contro l'autobus e si schianta col motorino: il video diventa virale

07 maggio 2022 a

a

a

Una scena degna di un giorno di ordinaria follia a Roma. Un video è diventato virale nella Capitale e riprende un ragazzo che, mentre viaggia in motorino, si scatena contro un autobus carico di passeggeri, prima di un finale disastroso.

Il video dello schianto incredibile - che qualcuno prontamente - riprende diventa subito virale nelle ore successive alla semifinale di Conference League tra Roma e Leicester e, secondo la ricostruzione circolata sul web, il protagonista del filmato diventato virale sarebbe proprio un tifoso giallorosso: il ragazzo alla guida di uno scooter si sarebbe distratto per insultare i tifosi del Leicester a bordo del bus per raggiungere lo stadio Olimpico. Senza fermarsi ma agitando le mani e con lo sguardo rivolto verso l'autobus si distrae per insultare tutti e alla fine sbatte contro un'auto parcheggiata. Non solo: il motorino subito dietro di lui lo tampona. Sul filmato che rimbalza alla velocità della luce sui social e si scatenano anche gli inglesi: “È il karma” denunciano.

In realtà non è chiaro chi fosse davvero il destinatario degli insulti se l’autista del mezzo pubblico o i passeggeri all’interno del bus. nel video si vede che anche un altro mezzo a due ruote finisce rovinosamente per terra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.