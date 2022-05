Pizza Buitoni contaminata, seconda denuncia: riesplode l'allarme intossicazione alimentare

06 maggio 2022 a

Contaminazione per Pizza Bella Napoli Buitoni? Gli accertamenti sono in corso. Dopo i recenti ritiri dal mercato della tipologia Fraîch’Up a seguito di alcuni malori per la scoperta di Escherichia coli nell’impasto (secondo le autorità sanitarie francesi si sono verificati due casi gravi di infezione e due bambini sono morti, ma il legame con Fraîch’Up non è stato confermato, nda), il marchio italiano di proprietà del colosso Nestlè è finito sotto la lente di ingrandimento per un prodotto ampiamente diffuso non solo in Francia, ma anche in Italia. Il sito ilfattoalimentare.it riporta, infatti, che nell’inchiesta transalpina è entrata anche la pizza surgelata Bella Napoli.

In particolare, il 27 marzo scorso, una donna di 34 anni, residente a Perpignan nel sud della Francia, ha mangiato la pizza e, dopo due giorni, ha accusato i sintomi tipici di un’infezione gastrointestinale: dolore al basso ventre, vomito e febbre così forti da rendere necessario il ricovero in ospedale. Nella ricostruzione degli avvenimenti, fatta dall’avvocato della famiglia, Pierre Debuisson - che il 4 maggio ha presentato denuncia contro Buitoni e Nestlé per “lesioni colpose” - si precisa che durante il pranzo incriminato, la signora è stata l’unica a mangiare la Bella Napoli. Al momento il prodotto Buitoni Nestlè è ancora in vendita.

