Covid, nuova profezia di Bill Gates: rischio di una variante ancora più letale. Poi l'imbarazzante rivelazione sull'Oms

Mentre i contagi calano e ci si avvia verso la stagione calda senza l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso nuovi nubi si addensano all'orizzonte. Almeno a sentire Bill Gates, fondatore di Microsoft e ora filantropo impegnato a tempo pieno sul fronte vaccino ani-Covid e non solo. "C'è il rischio che questa pandemia generi una variante del virus ancora più trasmissiva e ancora più fatale", ha affermato in un’intervista al Financial Times ammettendo, tuttavia, che quello della variante-killer "non è uno scenario probabile, non voglio essere una voce di sventura, ma il rischio che il peggio di questa pandemia debba ancora venire è ben oltre il 5%".

In altre parole, per Gates il rischio c'è seppur contenuto. Il magnate sostiene che il mondo non sia pronto a sostenere altre eventuali pandemie e ha rinnovato l’invito a investire sulla prevenzione: "Il finanziamento attuale che arriva all'Oms per la prevenzione delle pandemie non è sufficiente, e il miliardo" di dollari da investire, questa la cifra indicata da Gates, "sarebbe un minimo costo rispetto al beneficio". Mr Microsoft ha spiegato che serve un team di esperti internazionali per identificare rapidamente eventuali minacce sanitarie, dal momento che ora "l'Oms ha meno di dieci persone che lavorano a tempo pieno sulla prevenzione delle pandemie".

