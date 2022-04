Aereo diretto a Roma perde i contatti radio: allarme nei cieli italiani, la Nato fa decollare gli Eurofighter

01 maggio 2022 a

L'allarme è scattato questa mattina quando un aereo civile di linea croato - decollato da Stoccolma e diretto a Roma - ha perso in contatti radio nello spazio aereo italiano. L'ordine di verifica è partito immediatamente da parte del Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente Nato. In volo alla ricerca dell'aereo sparito due velivoli Eurofighter del 4° Stormo Caccia di Grosseto, che sono partiti in modalità scramble per identificare un aereo sconosciuto.

Grazie al supporto del personale che guida i caccia da terra ed alle coordinate ricevute, gli Eurofighter hanno raggiunto facilmente il velivolo croato, un Airbus 320, ed eseguito tutte le operazioni di verifica. Con la tecnica di visual identification (VID) è stato accertato che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia per la sicurezza. I contatti radio sono stati dunque ripristinati e, accertato che fosse tutto a posto, i due Eurofighter hanno fatto ritorno alla base di Grosseto.

L'Aeronautica militare assicura 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la sorveglianza dello spazio aereo nazionale, mediante un complesso sistema di difesa aerea integrato sin dal tempo di pace con quello degli altri paesi Nato.

