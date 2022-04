Lapo Elkann mette un cip nel mondo della comunicazione e degli eventi

Andrea Giacobino 28 aprile 2022 a

Lapo Edovard Elkann mette un cip nel mondo della comunicazione. Qualche giorno fa, infatti, a Milano davanti al notaio Giovanni Tufano si sono presentati Roberto Ruggeri, amministratore unico e titolare del 97% della monzese Evolution Doing, assieme a Elena Attinà, titolare del restante 3% con Riccardo Rota, titolare della Wilsom Gregorio e Lorenzo Landini amministratore unico della L. Holding, costituita nel 2021 da Elkann che ne è l’unico azionista. Evolution Doing, nata nel 2017, è un’agenzia di organizzazione eventi, specializzata in media & public relation, spot pubblicitari, shooting fotografici e nello scouting di talent e influencer, che ha studiato un rebranding dell’autodromo di Monza e che nel 2020 ha fatturato oltre un milione di euro. Ruggeri ha venduto un primo 8% alla Wilson Gregorio e un altro 8% a Elkann, ciascuno per 125mila euro a fronte di un valore nominale di ciascuna quota di 800 euro.

