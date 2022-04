In Campania spunta la "droga di Putin". Panetti di hashish con la foto del zar, il sequestro e lo strano precedente

14 aprile 2022 a

Curioso ritrovamento durante un sequestro di droga. Un panetto di hashish con sopra un adesivo raffigurante il presidente russo Vladimir Putin che imbraccia un fucile è stato trovato i poliziotti del Commissariato di Nocera Inferiore (Salerno) a casa di un giovane nocerino, incensurato, arrestato mercoledì 13 aprile per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio.

Gli agenti erano venuti a conoscenza dell’attività di vendita di droga nell’abitazione del giovane nel corso di un servizio di osservazione nei pressi della stazione ferroviaria di Nocera, e durante la perquisizione domiciliare a casa del segnalato sono andati sul sicuro. Hanno trovato e sequestrato nel mobile della sua camera da letto, nascosto in una lattina di coca cola, un panetto di droga. A stupire gli agenti l'effige attaccata sull'involucro, un l’adesivo raffigurante Putin che spara con un fucile.

Le analisi hanno confermato che si trattava di hashish, del peso di 73,16 grammi. All’interno dello stesso contenitore sono state trovate 186 bustine in cellophane con chiusura ermetica, solitamente utilizzate per la custodia di piccole quantità di stupefacente, mentre all’interno di un cassetto dello stesso mobile, è stato trovato un coltello da cucina, con il manico divelto e con lama affilatissima lunga 19,5 centimetri ed intrisa di sostanza solida marrone.

Il panetto di stupefacente con l’adesivo di Putin che imbraccia un fucile, fa sapere la Questura di Salerno, è l’ennesimo dello stesso genere già oggetto di precedenti sequestri effettuati nel territorio cittadino. Il pm di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, informato dell’arresto, ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane, in attesa dell’udienza di convalida.

Il 7 febbraio, quindi ben prima dell'inizio della guerra in Ucraina, trentacinque chilogrammi di hashish suddivisi in decine di panetti erano stato sequestrati dai libici del Dipartimento investigativo criminale di Al Marj, vicino Bengasi, il capoluogo della Cirenaica. Anche in quel caso sui panetti di droga campeggiava l'immagine di Putin.

