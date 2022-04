Raul Moro picchiato e rapinato dell'auto: il calciatore della Lazio finisce insieme al padre in ospedale

01 aprile 2022 a

a

a

Serataccia per Raul Moro. Il giovane calciatore della Lazio è stato picchiato, insieme al padre, e rapinato dell’auto ieri sera poco dopo le 23 sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Quattro uomini hanno bloccato la Mercedes classe A su cui viaggiavano il giocatore 20enne e il padre all’altezza del km 26. Dopo averli picchiati, sono fuggiti con la loro auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i falchi della Squadra mobile di Roma e i poliziotti del commissariato Fidene e delle Volanti. Raul Moro e il padre sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo all'ospedale Casilino. Un brutto spavento e qualche conseguenza fisica per il calciatore biancoceleste.

Assalta con il machete il negozio: attimi di terrore a Termini, bloccato con il taser

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.