Donna ucraina aggredita con l'acido, a Perugia è caccia alla baby gang. Episodio allarmante: indagini in corso

Una donna ucraina è stata aggredita a Perugia dove un gruppo di giovanissimi le ha spruzzato acido addosso provocandole ustioni. L'episodio allarmante, ancor di più per il clima di tensione dovuto alla guerra in Ucraina, è avvenuto in pieno centro. La donna, una badante di 56 anni, sabato intorno alle 20 stava camminando in via Bartolo quando è stata avvicinata da una baby gang che dopo averle schizzato un liquido urticante si è dileguata. A raccontare la storia è il Corriere dell'Umbria che riporta quanto avvenuto alla donna che è stata raggiunta alla mano dal liquido. Tornata a casa, ha iniziato a sentire l'effetto dell'acido. Si è così recata in pronto soccorso dove le è stata riscontrata un'ustione "non secondaria" con 15 giorni di prognosi.

Nel posto di polizia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia la badante ha sporto denuncia raccontando che era stata vittima di un gruppo di giovanissimi che, dopo averle lanciato il liquido urticante, era fuggito via. Sono così scattate le indagini da parte dagli agenti della Squadra mobile della questura di Perugia e si è attivata anche la procura dei minori vista la giovane età degli aggressori in base alle parole della vittima. Elementi chiave per identificare la baby gang potranno arrivare dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza della zona, già prelevate dagli agenti. Le indagini punteranno anche a capire se e in che misura la nazionalità della vittima abbia avuto un peso nell'aggressione. Si teme infatti che possa esserci un legame con la guerra in Ucraina e la scelta del "bersaglio".

