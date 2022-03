"Nella testa di Putin c'è la guerra mondiale". La vice premier ucraina sferza la Nato: "Solo parole"

20 marzo 2022 a

Nei colloqui con Mosca, l’Ucraina "deve trattare ma non cedere territori e interessi nazionali". La vicepremier ucraina, Iryna Vereschuk, intervistata da Giuseppe Brindisi a ’Zona Bianca' su Rete 4 rivela i piani di Kiev nei negoziati per cessare la guerra e rispedisce al mittente le rivendicazioni di Mosca, dimostrazione che la strada di una risoluzione del conflitto è ancora in salita.

La Terza Guerra Mondiale "è già iniziata nella mente di Vladimir Putin", che in Ucraina "sta combattendo contro l’intero Occidente" in quanto "nella sua fantasia crede che abbiamo basi straniere e armi biologiche", ha detto la vice di Volodymyr Zelensky rispondendo a una domanda sul pericolo che una ’no fly zone' scateni un conflitto globale. Putin desidera "conquistare tutto il mondo e occorre creare una coalizione antiputiniana il prima possibile" perché il presidente russo "non abbia altra scelta che mettersi al tavolo e creare un nuovo ordine mondiale: se ciò accade, l’Occidente avrà vinto".

Vereschuk ne ha anche per la Nato da cui sono giunte "solo parole e nessun fatto" sull’adesione dell’Ucraina. "Oggi abbiamo bisogno di un accordo che garantisca la sicurezza non solo all’Ucraina ma all’Est Europa, perché anche i baltici e la Polonia si sentono minacciati".

La rappresentante del governo di Kiev afferma che la Russia "mente cinicamente ogni giorno su corridoi umanitari", concordandoli la mattina e poi chiudendoli il pomeriggio. Secondo Vereschuk, i russi sequestrano i camion con gli aiuti umanitari e sparano sulle colonne di civili: "Vengono fatti prigionieri gli autisti dei camion dei convogli umanitari, il corridoio umanitario viene concordato la mattina e già il pomeriggio ci sono civili presi in ostaggio". "Putin è un assassino e un terrorista perché prende le donne come ostaggio e bombarda obiettivi civili" sono le parole della vicdepremier.

