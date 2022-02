L'aria che tira, Cecchi Paone a valanga: Putin come Hitler, dittatore nazista. Friedman: e Zelensky è ebreo...

24 febbraio 2022 a

"Tutti parlano di Vladimir Putin come di un autocrate perché hanno scheletri nell'armadio, la verità è che è un dittatore". Alessandro Cecchi Paone dipinge così il presidente russo nel giorno dell'invasione militare dell'Ucraina che ha portato la guerra in Euopa. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, il giornalista riprende il ragionamento fatto poco prima da Alan Friedman.

"Ha usato delle parole che nessuno usava, cioè che Putin è un dittatore che non rispetta la democrazia e la libertà" dice Cecchi Paone nella puntata di giovedì 24 febbraio. Il commentatore rincara la dose: "Putin somiglia molto a un nazista, a Hitler, che sta facendo quello che il Fuhrer ha fatto nei Sudeti, con l'Austria e con la Polonia". Friedman a riguardo ricorda che "il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è un ebreo". Il presidente russo per Cecchi Paone "è un dittatore nazista post-comunista".

"Putin andrà avanti con la sua operazione di violenza contro l'Ucraina. La guerra c'è ma l'Europa non entrerà nella guerra, non c'è il rischio di una guerra mondiale ma noi non siamo in grado di fare un bel niente", ribadisce Friedman.

