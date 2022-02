Caso Amara, Piercamillo Davigo rinviato a giudizio. L'ex pm di Mani Pulite a processo nell'anniversario di Tangentopoli

17 febbraio 2022 a

a

a

A 30 anni esatti dall'inizio dell'inchiesta di Mani pulite il gup di Brescia Francesca Brugnara ha rinviato a giudizio l'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione ai verbali secretati nei quali l'avvocato Piero Amara parlava della Loggia Ungheria. Il processo prenderà il via 20 aprile davanti alla prima sezione del Tribunale di Brescia.

"L'avvocato Borasi aveva chiesto la pubblicità dell'udienza preliminare perché tutto si svolga nella massima chiarezza e trasparenza e quando sarà il caso il dottor Davigo si difenderà in dibattimento, essendo certo della propria innocenza" ha detto l'avvocato Marco Agosti, che in udienza ha sostituito l'avvocato Francesco Borasi, legale di Davigo.

L'udienza preliminare nei confronti di Davigo si è svolta stamattina giovedì 16 febbraio. I pm di Brescia Donato Greco e Francesco Milanesi hanno insistito con la richiesta di rinvio a giudizio. Da quanto è trapelato i due pm, durante l'udienza preliminare, avrebbero da un lato riconosciuto a Davigo la buona fede e dall'altro parlato di dolo generico perchè in ogni caso non avrebbe dovuto divulgare le informazioni relative ai verbali sulla presunta Loggia. Stessa richiesta è stata avanzata dal legale di Sebastiano Ardita, parte civile, mentre l'avvocato della difesa, Francesco Borasi, ha invece evidenziato le contraddizioni contenute a suo avviso nel capo di imputazione, ha ribadito che Davigo ha agito nel rispetto delle regole ed ha chiesto il non luogo a procedere, ovvero il proscioglimento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.