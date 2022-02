Covid, "pandemia non è finita". La previsione da incubo dell'Ecdc: perché Omicron non è l'ultima variante

Giada Oricchio 12 febbraio 2022 a

“La pandemia è finita? Non è detto. Il virus ci ha sorpreso spesso”. Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie ECDC, è intervenuta a Rai Radio1 per spegnere facili entusiasmi e invitare alla cautela sulla fine dello tsunami Covid-19. “È probabile che rimanga con noi e non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo. Abbiamo imparato molto ma non direi che sappiamo tutto su questo virus. Spesso, in questi 2 anni, ci ha sorpreso quindi dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo intensificare la sorveglianza e migliorare il sequenziamento per individuare le mutazioni del virus il prima possibile per prevenire invece che inseguire” ha dichiarato la ricercatrice. E ha aggiunto: “Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i paesi a deciderlo. Attualmente vediamo un’enorme differenza tra le situazioni dei paesi in Europa”.

L’Italia, sulla scia di altre nazioni, ha deciso lo stop alle mascherine all’aperto, ma la professoressa ammonisce: “Se si vuole mantenere una riduzione della contagiosità bisogna indossarle nei luoghi dove non c’è distanziamento, quindi al chiuso o in caso di assembramenti inevitabili. Credo che la mascherina non sia una misura invasiva”.

