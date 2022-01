Scuola, ecco come sarà la Maturità 2022: il ritorno delle prove scritte

Valentina Conti 31 gennaio 2022 a

a

a

Tornano le prove scritte in presenza alla Maturità e all'esame di terza media. Sono pronte le Ordinanze che definiscono l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione: il Ministro Bianchi le ha inviate oggi al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione per il previsto parere.

L' esame del secondo ciclo prenderà il via il 22 giugno alle 8.30, con la prova scritta di italiano programmata su base nazionale. Sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Il 23, a seguire, seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d'Esame, "per consentire - spiega il Ministero dell'Istruzione - una maggiore aderenza a quanto effettivamente svolto dalla classe e tenendo conto del percorso svolto dagli studenti negli anni contrassegnati dalla pandemia".

Maturità: venerdì mobilitazione nazionale studenti, 'il Mi non ci riceve e non ci ascolta'

Il colloquio si aprirà con l'analisi di un materiale scelto dalla commissione sottoposto al candidato (un testo, un documento, un problema, un progetto). Commissione tutta interna, tranne il presidente. Due prove scritte, una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, e un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'educazione civica, invece, per l'esame del primo ciclo. Per il solo colloquio, sia nel primo che nel secondo ciclo, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il loro domicilio, con presentazione di provata documentazione. "Le scelte di oggi - sottolinea il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi - rientrano nel percorso di progressivo ritorno alla normalità che stiamo realizzando".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.