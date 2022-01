Immunità innata, l'arma definitiva contro il Covid passa per le proteine Mbl: blocca anche le varianti

31 gennaio 2022 a

Nella lotta contro Covid che va avanti da oltre due anni irrompe l'immunità innata, la capacità di alcune persone di avere una difesa naturale contro l'offensiva del virus che ha sconvolto il mondo e le sue possibili varianti. Si tratta di una sorta di barriera invisibile che lavora come degli anticorpi naturali, presente nel nostro organismo sin dalla nascita. E che potrebbe essere ricreata in laboratorio per fornire a tutti una protezione definitiva contro il Covid.

Dietro alla scoperta di un gruppo di ricercatori coordinati dall’Istituto Humanitas e dall’Ospedale San Raffaele di Milano una sigla di tre lettere: Mbl, ossia "Mannose Binding Lectin". È questo il nome dato al meccanismo che aggredisce il virus e impedisce di contrarre la malattia. Nel dettaglio si tratta di proteine che agiscono come anticorpi. Una "immunità innata" che ha permesso a una parte esigua della popolazione mondiale di non ammalarsi nonostante il contatto diretto e stretto con positivi.

A spiegare principi e possibili sviluppi della scoperta è il professore Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e docente di Humanitas University. La proteina Mbl, ha detto al Corriere della sera, "si lega alla proteina Spike del virus e la blocca". "Si aggancia a determinati 'zuccheri' della proteina Spike, che non cambiano da variante a variante" fornendo una protezione a tutte le mutazioni del virus, spiega sempre al Corriere Elisa Vicenzi, responsabile dell’Unità Patogenesi Virale e Biosicurezza dell’Irccs Ospedale San Raffaele.

Le evidenze raggiunte permettono di ipotizzare un farmaco basato su questa proteina. "La strada è lunga ma è importante cercare di avere altre armi a disposizione contro il virus. Fra l’altro, Mbl è già stata infusa da altri ricercatori e clinici come terapia in soggetti con completo deficit genetico ed è stata ben tollerata", dice ancora Mantovani. Dopo la variante Delta è stata la volta di Omicron, e non è possibile prevedere se altri varianti arriveranno a mandare all'aria quanto fatto per arginare la pandemia che ha messo in ginocchio io mondo. La speranza può arrivare dall'immunitòà innata della proteina Mbl.

