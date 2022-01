Malkovich senza super green pass, l'hotel Danieli non lo ospita

19 gennaio 2022 a

Niente Hotel Danieli a Venezia per John Malkovich: il 68enne regista e produttore americano aveva una prenotazione per una suite con vista sul bacino di San Marco ma l’albergo non lo ha potuto ospitare perché al controllo è risultato sprovvisto di Green Pass. Lo riferisce il Gazzettino.

Il regista di "Con Air" e "Relazioni pericolose" si trova nella città lagunare per le riprese di "Ripley", serie tv ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith.

