Bollettino Covid, altri 197mila contagi e 184 morti. Più ricoveri, dove richiudono gli ospedali

Sono 197.552 i nuovi casi di coronavirus in Italia (108.304 il 7 gennaio) a fronte di 1.220.266 tamponi effettuati su un totale di 147.165.930 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità.

Nelle ultime 24 ore sono stati 184 i decessi (223 il 7 gennaio), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 138.881. Diventano 7.281.297 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.818.893 (+144.822), 1.802.406 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 14.930 di cui 1.557 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 5.323.523 con un incremento di 52.529 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (48.808), poi il Veneto (21.056), il Piemonte (18.220), l’Emilia-Romagna (14.901) e il Lazio (14.850).

Il picco dei contagi grava sugli ospedali dove aumentano i ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. I pazienti nelle aree mediche sono 14.930 in totale, con un aumento di 339 unità rispetto alla giornata precedente, mentre i posti letto occupati in rianimazione sono 1.557, ovvero 58 più di ieri. In Campania dove il governatore De Luca ha chiuso per tutto il mese di gennaio le scuole elementari e le medie, si è anche deciso di frenare e rinviare i ricoveri programmati e le attività di specialistica ambulatoriale non urgenti nelle strutture sanitarie pubbliche. Critica la situazione anche in Sicilia, dove le terapie intensive sono piene a Catania, Messina e Palermo. A lanciare l'allarme è il primario di Pneumologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania. I pazienti vengono trasferiti nei presidi dei territori provinciali.

