Paralisi del sonno, che paura. Il nuovo sintomo terribile di Omicron

04 gennaio 2022 a

a

a

Un altro pauroso sintomo del Covid. Stavolta interessa il sonno e sarebbe legato alla nuova variante Omicron. Più contagiosa ma meno impattante sui polmoni, la forma più diffusa attualmente del Covid attacca di più le vie respiratorie e, stando a quanto riportato dal Messaggero, diverse persone avrebbero segnalato un sintomo da incubo: la paralisi del sonno.

Incredibile Fusani: "Consenso informato da cambiare? Farebbero tutti causa". E Crisanti la azzera

Secondo il Sistema Sanitario Nazionale "la paralisi del sonno è quando non puoi muoverti o parlare mentre ti svegli o ti addormenti". Una condizione che si verifica quando una persona non può muovere i muscoli perché è come se stesse dormendo mentre il cervello è sveglio. Il disturbo può colpire in qualsiasi fase del sonno.

"Così il virus è nato in laboratorio". L'analisi choc del professore | VIDEO

La paralisi del sonno rientra tra le parasonnie. In sostanza si ha come la sensazione di essere svegli e paralizzati. Questo bruttissimo sintomo dura pochi secondi ma può sembrare da chi lo vive un momento molto più lungo e soprattutto molto angosciante. Fortunatamente è innocuo e può accadere poche volte nella vita, assicura il sistema nazionale sanitario del Regno Unito. Soltanto per una minoranza di soggetti si può ripresentare diverse volte influenzando la qualità della vita e del sonno del soggetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.