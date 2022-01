L'obbligo vaccinale è ormai realtà: ecco quando arriva e le multe. Super green pass anche a lavoro

03 gennaio 2022 a

Dopo tanto tergiversare ormai l’obbligo vaccinale è praticamente realtà. Mercoledì 5 gennaio il governo guidato da Mario Draghi imporrà l’iniezione anti-Covid obbligatoria per tutti i cittadini dai 18 anni in su. Oltre al vaccino obbligatorio l’esecutivo varerà il super green pass sui posti di lavoro, non facendo distinzioni tra settore pubblico e privato. La notizia viene riferita da Affari Italiani, che spiega come tale indicazioni arrivi da fonti della maggioranza, pronta alla svolta sulla lotta al virus.

Contestualmente all’obbligo saranno meglio chiariti gli eventuali indennizzi in caso di effetti collaterali legati alla somministrazione del prodotto contro il Covid. Si deciderà quindi quali saranno le sanzioni per chi non rispetterà tale obbligo, usando un modello molto simile a quello dell’Austria, dove scattano multe tra i 60 e i 3600 euro per chi è no-vax. Sarà inoltre concesso un periodo di transizione per far mettere in regola tutti coloro che non hanno ricevuto ancora nessuna dose di vaccino. Con l’ok al super green pass sul posto di lavoro si verificherà a tutti gli effetti un lockdown per i non vaccinati, che potranno soltanto andare in ospedale, in farmacia e nei supermercati per fare la spesa. Sono al vaglio anche divieti e restrizioni sulle visite dei no-vax nelle case di parenti ed amici. Pugno duro di Draghi e Roberto Speranza sui no-vax.

