Il professor Francois Balloux: "Il Covid ci infetterà tutti. Sta diventando un'influenza"

Non è un messaggio facile da veicolare, anche nei confronti di chi ha già accettato che lo «zero Covid» fosse impossibile. In sostanza, tutti alla fine verranno infettati dal SARS-CoV-2 nel prossimo futuro, e probabilmente più di una volta nella vita. Si può indossare una mascherina FFP2, FFP3, N95 o una tuta ignifuga, o quant' altro, ma in questa fase, tutto ciò che si può ottenere è ritardare il tempo fino a quando qualcuno si verrà infettati, e quindi prolungare marginalmente la pandemia. La protezione del vaccino contro le infezioni è buona e quella contro i sintomi gravi, l'ospedalizzazione e la morte rimane circa venti volte più alta anche contro Omicron. Non c'è un fallimento morale nel contrarre un virus respiratorio. Va bene, è la vita, che a volte fa schifo. Non mi dà gioia annunciare l'inevitabilità che SARS-CoV-2 diventi endemico, e in un mondo ideale avrei voluto evitare l'ennesimo virus respiratorio che circola nella comunità. Ce ne sono già circa 200, di cui 4 HCoV (coronavirus umani, ndr), ma il mondo non è sempre l'ideale.

Credo che sia l'ora di accettarlo. I tassi di protezione dai vaccini sono alti come mai potrebbero essere in molti posti, e ora abbiamo un paio di farmaci decenti. Fingere di mantenere il controllo, in qualche modo, sta diventando troppo costoso. Per essere chiaro, credo che noi, come società, dovremmo uscire dalla pandemia abbastanza presto. Non voglio imporre un certo tipo di comportamento a nessuno. E rispetto pienamente il fatto che alcuni potrebbero aver bisogno di un po' più di tempo prima di sentirsi pronti a riprendere una vita "normale". È un eufemismo dire che questa linea abbia suscitato alcune risposte accese. È nato un malinteso per cui io avrei chiesto l'abolizione delle restrizioni proprio ora. Non è questo il punto. Io, invece, suggerisco di continuare a controllare il numero di casi di Covid nei prossimi mesi e di mantenere misure proattive/reattive ovunque siano necessarie per garantire una transizione il più agevole possibile verso l'endemia che avverrà in momenti diversi in vari contesti.

Molti ritengono, inoltre, che un ritorno alla "normalità" colpirebbe in modo sproporzionato i più vulnerabili. Credo che il quadro sia molto più complesso di così. È vero che le misure di mitigazione della pandemia, e la loro revoca, colpiscono in modo variabile diverse persone nella società. Nel complesso, le restrizioni sulla pandemia non tendono ad avere un impatto molto negativo sulle persone ricche e sane. Lo so. Non sono affatto infastidito da loro, e personalmente non trarrei nessun vantaggio se le restrizioni finissero.

