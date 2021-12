Omicron, "più vaccini e screening nelle scuole". Il piano del generale Figliuolo per bloccare la variante

27 dicembre 2021 a

Più vaccini e screening nelle scuole. È questo in sintesi il piano del Commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Figliuolo, illustrato al Corriere della Sera. In una lunga intervista, Figliuolo dichiara che "aumentare il numero di persone vaccinate e che hanno ricevuto il booster ci aiuterà a consolidare la barriera costruita finora". Con l'apertura del richiamo a quattro mesi "dal prossimo 10 gennaio", prosegue, "si potrà soddisfare la platea di potenziali ricettori".

Come funzionerà lo screening nelle scuole? "Ogni Regione metterà a punto un dispositivo - spiega Figliuolo - e grazie alla grande disponibilità del ministro alla Difesa, Lorenzo Guerini, avremo il supporto dei team e dei laboratori militari". Per il personale scolastico "il governo ha stanziato 5 milioni di euro - rivela il commissario - che saranno impiegati per l`acquisto di mascherine Ffp2 da distribuire a chi svolge attività scolastiche e didattiche a favore dell'infanzia".

Il generale auspica che l'ultimo vaccino approvato dall'Ema, Novavax, possa convincere anche i più restii. E` previsto l`arrivo di "2,9 milioni di dosi", la prima consegna "presumibilmente tra gennaio e febbraio". "È un vaccino di tipo tradizionale", spiega. "Mi auguro che contribuirà a convincere chi è ancora esitante". Con esso "avremo un`arma in più contro il Covid-19 che consentirà alla campagna vaccinale di andare più spedita".

